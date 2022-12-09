Україна

Інтерв'ю головного тренера львів'ян.

Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак розповів про відродження та найближчі плани легендарного клубу.

"Якщо вести мову про поточний сезон, то ми можемо бути задоволені певними моментами, але не всіма. Якщо взяти у загальному нашу карпатівську історію, то маємо розуміти, що повинен пройти певний час. Команда здіймається на ноги, відновлюється та рухається вперед. Два роки тому ми взагалі перебували серед аматорів. Тоді у нас не було нічого: ні стадіону, ні бази, ні школи – усе зникло.

Ми розпочали з нуля завдяки нашим вболівальникам, які передали нам герб. Вдячний за те, що ви у нас повірили в той момент. Адже тоді не було зрозуміло, що і як відбуватиметься. Однак у нас була історія, ветерани, легенди "Карпат", які нас підтримали. Також хочу подякувати нашим керівникам, які теж допомогли. Спершу, на аматорському рівні ми взагалі грали на "Школярі" – нам підставив плече Андрій Шандор.

Зараз будується база в Бартатові, ми почуваємо себе професійним клубом. Не можна бігти швидше, ніж ми йдемо. Потрібно терпіння. Ми повинні розуміти, що ми не мали нічого, а зараз маємо шанс вийти в УПЛ. Скільки б у нас не було очок – шанси є! Якщо все буде добре, то влітку команда повинна вже переїхати на нову базу в Бартатові. У нас є два завдання: вийти в УПЛ та переїхати на базу.

Ми нормально провели перше коло, здобули друге місце у своїй групі. Я вважаю, що це нормальний результат – не класний, але й не поганий. У нас шість очок, але це не критично. Я не погоджуюся, коли кажуть, що ми будемо боротися за перехідні матчі. Можливо, будуть і вони. Проте я в будь-якому випадку вважаю, що ми можемо зайняти друге місце та кваліфікуватися в УПЛ напряму" — сказав головний тренер Карпат офіційному сайту клуба.

Також 43-річний спеціаліст розповів, що його команда гратиме у Лізі чемпіонів.