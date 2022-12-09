Амбіційна заява головного тренера "зелених левів".
Андрій Тлумак, ФК Карпати Львів
09 грудня 2022, 10:30
Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак розповів про найближчі плани команди та цілі на майбутнє. Також легенда клубу пройшовся по принципових протистояннях та статусу "зелено-білих" на Заході України.
"Теперішній формат у Першій лізі є новим. Зараз ми думаємо лише про те, як грати навесні та здобувати максимальну кількість очок. Вважаю, що наша група в осінній частині була складнішою, ніж сусідня вісімка. Навіть не через різну силу гравців чи команд. Тому що Карпати – це клуб №1 заходу України та міста Львова.
Звичайно, що такі команди, як Нива, Буковина та Прикарпаття битимуться з Карпатами на максимум, адже це дербі. Проти нас кожен матч грали, наче останній, тому що всі хотіли довести, що вони не слабші, ніж ми.
Зараз в Україні триває війна, ми це все розуміємо. Завдяки тому, що наша країна об’єдналася, ми розуміємо, що ми готові за неї битися та воювати. Схожа ситуація і в нашій історії. Ми перемогли вже тому, що підняли Карпати та не дали їм зникнути. Якщо б ми цього не зробили, то Карпат не існувало б.
Зараз ми перебуваємо за пів кроку до тієї мети, до якої прагнемо. Але не думайте, що через рік ми гратимемо у Лізі чемпіонів. Команда має встати на ноги, зробити певні кроки, побудувати інфраструктуру тощо. А це робиться не за одну годину та не за один день. Я розумію, що ми всі хочемо бути в Лізі чемпіонів і я також цього бажаю. Ми там будемо, тільки треба, щоб пройшов певний час" — передає слова Тлумака офіційний сайт львів'ян.
Нагадаємо, раніше головний тренер Карпат назвав Полісся п'ятою командою УПЛ, і мова не тільки про бюджет.