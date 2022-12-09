Україна

Амбіційна заява головного тренера "зелених левів".

Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак розповів про найближчі плани команди та цілі на майбутнє. Також легенда клубу пройшовся по принципових протистояннях та статусу "зелено-білих" на Заході України.

"Теперішній формат у Першій лізі є новим. Зараз ми думаємо лише про те, як грати навесні та здобувати максимальну кількість очок. Вважаю, що наша група в осінній частині була складнішою, ніж сусідня вісімка. Навіть не через різну силу гравців чи команд. Тому що Карпати – це клуб №1 заходу України та міста Львова.

Звичайно, що такі команди, як Нива, Буковина та Прикарпаття битимуться з Карпатами на максимум, адже це дербі. Проти нас кожен матч грали, наче останній, тому що всі хотіли довести, що вони не слабші, ніж ми.

Зараз в Україні триває війна, ми це все розуміємо. Завдяки тому, що наша країна об’єдналася, ми розуміємо, що ми готові за неї битися та воювати. Схожа ситуація і в нашій історії. Ми перемогли вже тому, що підняли Карпати та не дали їм зникнути. Якщо б ми цього не зробили, то Карпат не існувало б.

Зараз ми перебуваємо за пів кроку до тієї мети, до якої прагнемо. Але не думайте, що через рік ми гратимемо у Лізі чемпіонів. Команда має встати на ноги, зробити певні кроки, побудувати інфраструктуру тощо. А це робиться не за одну годину та не за один день. Я розумію, що ми всі хочемо бути в Лізі чемпіонів і я також цього бажаю. Ми там будемо, тільки треба, щоб пройшов певний час" — передає слова Тлумака офіційний сайт львів'ян.



Нагадаємо, раніше головний тренер Карпат назвав Полісся п'ятою командою УПЛ, і мова не тільки про бюджет.