Украина: Вторая лига

Наставник Карпат подякував українським захисникам.

Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак прокоментував воєнне вторгнення Росії на територію України.

"Напевно, зараз багато казати не треба, бо йде активна фаза війни. Можемо лише сказати, що ми, футбольний клуб Карпати, і особисто засуджую російську федерацію за вторгнення в нашу країну. Більше слів, мабуть, немає.

Ми повністю знаємо, що ми переможемо і в нашій країні буде мир. Єдине, чого дуже шкода, це наших безневинних людей, які загинули. Хочеться сказати велике спасибі нашим воїнам, які нас захищають та роблять велику справу. Дякую вам", - наводить слова Тлумака ТК Футбол 1/2/3.

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