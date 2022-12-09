Україна

Львівська команда попрощалася з чотирма футболістами.

Відразу чотири футболісти залишили Львів після першої половини сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За згодою сторін контракти з клубом були розірвані для півзахисників Андрія Якиміва, Павла Полегенька та Михайла Шишки, а також для нападника Богдана Мишенка.

З чотирьох гравців найбільше матчів провів Шишка, на рахунку якого 11 поєдинків. 10 матчів провів Мишенко, Полегенько – 10, а Якимів – 6.

При цьому зазначимо, що всі четверо приєдналися до Львова на початку цього сезону.

Після 14 ігор Львів набрав лише дев'ять очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.