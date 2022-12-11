Італія

Футболіст залишить Бергамо у січні.

Монца цікавиться Бератом Джимсіті, який залишить Аталанту у січні. Про це повідомляє у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. Про можливу суму трансферу і термін угоди наразі невідомо.

Відзначимо, що албанський оборонець приєднався до бергамасків у січні 2016 року. У березні 2022 він продовжив контракт із клубом до 2026 року, проте дуже скоро втратив місце в основі. У нинішньому сезоні Джимсіті виходив на поле лише 5 разів.

Нагадаємо, також Монца може підписати хавбека Вольфсбурга, який раніше вже грав у Серії А.