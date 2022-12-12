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Євген Шахов оцінив виступ луганської команди у першій частині сезону.

Півзахисник луганської Зорі Євген Шахов поділився своїми думками після першої половини сезону.

"В цілому, я вважаю, у нас є прогрес. Це найголовніше. Ми поступово додаємо від матчу до матчу. Вибудувалась вже гра. Ще є над чим працювати. Будемо працювати, намагатись покращувати командну гру і, найголовніше, досягати результату.

В багатьох матчах, які ми мали вигравати, ми віддали очки суперникам. В цьому треба додавати. Оцінка за десятибальною шкалою за першу половину сезону? На сім. Є над чим працювати.

Травма? Зараз займаюсь, проводжу всі процедури для того, щоб якомога скоріше повернутись. Наразі я ще не готовий, але я думаю, що, дай боже, наступного року уже буду готовим, проведу повноцінний збір та підготуюсь до чемпіонату.

Нас стали більше поважати, і це видно по матчах. Ми практично у всіх матчах домінуємо і навіть із грандами граємо на рівних. До цього потрібно звикати та рухатися далі, намагаючись тримати цей рівень", - сказав Шахов в інтерв'ю клубній прес-службі.

У нинішньому сезоні Шахов провів шість поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Після 15 турів Зоря набрала 28 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на два бали.