Статистичний портал відзначив найкращих за підсумками півфіналів чемпіонату світу у Катарі.
Ліонель Мессі, getty images
15 грудня 2022, 15:17
Незабаром на нас чекають фінал чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Францією, а також поєдинок за третє місце між Хорватією та Марокко.
Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну з найкращих футболістів, які проявили себе на минулій стадії плей-оф катарського мундіалю
Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина)
Захисники: Жюль Кунде (Франція), Ібраїма Конате (Франція), Крістіан Ромеро (Аргентина), Тео Ернандес (Франція)
Півзахисники: Усман Дембеле (Франція), Орельєн Чуамені (Франція), Юссуф Фофана (Франція), Кіліан Мбаппе (Франція)
Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Хуліан Альварес (Аргентина).
Розклад матчів чемпіонату світу-2022: