ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Статистичний портал відзначив найкращих за підсумками півфіналів чемпіонату світу у Катарі.

Незабаром на нас чекають фінал чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Францією, а також поєдинок за третє місце між Хорватією та Марокко.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну з найкращих футболістів, які проявили себе на минулій стадії плей-оф катарського мундіалю

Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина)

Захисники: Жюль Кунде (Франція), Ібраїма Конате (Франція), Крістіан Ромеро (Аргентина), Тео Ернандес (Франція)

Півзахисники: Усман Дембеле (Франція), Орельєн Чуамені (Франція), Юссуф Фофана (Франція), Кіліан Мбаппе (Франція)

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Хуліан Альварес (Аргентина).

Розклад матчів чемпіонату світу-2022: