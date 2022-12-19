Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про старт голосування за звання найкращого футболіста клубу за підсумками першої половини сезону.

До списку кандидатів на нагороду увійшли п'ятеро гравців — Олег Данченко, Богдан Бутко, В'ячеслав Чурко, Сергій Булеца та Ігор Кирюханцев.

Проголосувати за одного з претендентів можна на сторінці клубу у Instagram. Опитування триватиме до п'ятниці, 23 грудня.

Нагадаємо, після 15 турів Зоря набрала 28 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від київського Діанмо на два бали.