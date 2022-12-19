Україна

Окрім них на нагороду претендують Данченко, Кирюханцев та Булеца.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про старт голосування за звання найкращого футболіста клубу за підсумками першої половини сезону.

До списку кандидатів на нагороду увійшли п'ятеро гравців — Олег Данченко, Богдан Бутко, В'ячеслав Чурко, Сергій Булеца та Ігор Кирюханцев.

Проголосувати за одного з претендентів можна на сторінці клубу у Instagram. Опитування триватиме до п'ятниці, 23 грудня.

Нагадаємо, після 15 турів Зоря набрала 28 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від київського Діанмо на два бали.