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Аргентинський хавбек львівського клубу поділився своїми думками після тріумфу його співвітчизників на ЧС-2022 у Катарі.

Півзахисник львівського Руху Фабріціо Альваренга, родом з Аргентини, прокоментував тріумф його співвітчизників на минулому чемпіонаті світу в Катарі.

"Я щасливий. Навіть не можу передати цього словами. Я безмежно радий, що став свідком того, як Ліонель Мессі піднімає над головою Кубок світу. Це історичний момент.

Я ніколи в житті так не хвилювався, як під час фінального матчу чемпіонату світу в Катарі. Але цей день став щасливим для всіх аргентинців – для мене особисто, для моєї родини та друзів, для всієї моєї батьківщини. Тепер ми будемо не один день святкувати цей успіх, тому що Аргентина – найсильніша у світі", - наводить слова Альваренги прес-служба клубу.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.