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Наставник львівської команди поділився своїми думками щодо молодого покоління Руху.

Головний тренер Руху Леонід Кучук розповів про дебютантів та молоде покоління львівської команди, яке допомогло під час першої половини сезону.

"Чемпіонат U-19 і чемпіонат дорослих складів УПЛ – дуже різні. І для гравців цей перехід непростий. Адже дорослий футбол набагато швидший, тут майстерніші футболісти, потужніші команди, потрібно призвичаюватися до більш чоловічої гри. Саме тому ми допускали дуже багато помилок, які притаманні більше юнацькому футболу. А одна така помилка деколи призводить до того, що ти втрачаєш очки в матчі, в якому міг перемагати. В дорослому футболі все інакше, ніж у юнацькому.

Але я хочу дуже подякувати тренерському складу команди U-19, який об’єднався з нами та зумів довести молодих футболістів до дорослого футболу. А це дуже складно. Одного-двох гравців – це одне, а коли таке треба зробити з 10-ма чи 15-ма – це дуже складна ситуація. Деколи доводилося ухвалювати непопулярні рішення, проте вони дали певний результат. Ми бачимо, що наша команда U-19 дуже добре виступає і у внутрішньому чемпіонаті, і в Європі.

Довелося використати аж 27 футболістів у першій частині сезону. До такого кроку змусили різні причини. Це пов’язано і з травмами гравців, і з п’ятьма вилученнями в матчах. До того ж, рівень деяких футболістів виявився непідтвердженим грою. Тому за Рух зіграла велика кількість виконавців. Але це дозволило нам залишатися на плаву, хоча довелося дуже важко.

Наприклад, матч з Олександрією – складні умови, важкий переїзд, чергове вилучення, як це не дивно, знову травма у вигляді перелому. Та все ж ми зуміли відігратися в меншості. А далі ще один складний поєдинок – із Чорноморцем. І знову виникли проблеми зі складом через травми, з позиціями гравців. Та команда проявила дух і характер – відігралися з Олександрією вдесятьох і відігралися з Чорноморцем із 0:2. При цьому обидва другі тайми ми зіграли з позиції сили.

Саме це дає дуже багато надії, що ми переходимо з юнацького футболу в дорослий. І ті юнаки, які в нас грали, провели напередодні два тайми за U-19, потім виходили та демонстрували характер. Яскравий приклад – Холод, зіграв напередодні два тайми на штучці, а потім вийшов на весь другий тайм основних команд із Чорноморцем. Це багато про що свідчить. Так, він зробив одну помилку, але вона більше пов’язана з якістю поля, а не з його діями.

Візьмімо таку уявну ситуацію: будь-який клуб УПЛ раптом узяв і поставив у основний склад 8 футболістів з U-19, що буде з цією командою? Хотів би побачити, як би зіграли ті ж Олександрія чи Чорноморець з такою кількістю молодих гравців. А в нас так за фактом виходить.

Я чув одного з телекоментаторів, який не розумів, чому нам перенесли матч із Чорноморцем. А як ми могли грати, як у нас 6 гравців у юнацькій збірній України і 5 у молодіжній? Тільки Роман Дідик не поїхав у молодіжку, бо травмувався в матчі зі Львовом, у нього розрив зв’язок гомілкостопного суглоба, що трактується, як перелом, 4 тижні в гіпсі…

А що не зрозуміло коментатору? Порахуйте – 11 гравців у збірних, там вони на хорошому рахунку, і в нас більшість із них основні. Ми, за великим рахунком, виховуємо їх у бойових дорослих умовах. Я пишаюся цими футболістами. І ще разу дякую і тренерському штабу U-19, і керівництву клубу. Це ризикований крок, але якщо його зробили одного разу, потрібно рухатися далі", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

Раніше Кучук підбив підсумки першої половини сезону в УПЛ.