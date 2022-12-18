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Наставник львів'ян підбив підсумки першої половини сезону.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук підбив підсумки першої половини сезону в УПЛ.

"Враження дуже неоднозначні. Можу навіть сказати, що я незадоволений. Аналізуючи сам чемпіонат, як ми рухалися в ньому, в яких матчах чи навіть таймах ми провалювалися, роблю висновок, що занадто багато ми втрачали очок. Нам забивали голи на останніх секундах матчів, не те, що хвилинах. Ми дуже часто грали в меншості. Тому враження не є позитивними.

Хоча те, що в нас було в останніх турах, коли на перший план виходили молоді футболісти з U-19, дає надію, що вони будуть зростати, розвиватися та допомагати Руху й усьому українському футболу прогресувати.

Цей чемпіонат виходить специфічним. Багато матчів проходять на тлі повітряних тривог. Вже в першому турі проти Металіста довелося багато разів іти в укриття. Це значно ускладнює весь процес, до цього важко звикнути під час підготовки до поєдинків. До того ж, у нас помилки допускали досвідчені гравці, при цьому помилки дитячі, необґрунтовані, психологічні, коли психологія футболіста в матчі не дозволяє йому тримати гру під контролем. У таких випадках гравець відволікається і помиляється по-дитячому.

Хоча у фізичному плані команда загалом виглядала добре, хочу за це подякувати тренеру з фізпідготовки Віталію Романюку. Ми фізично додали в усіх аспектах гри – інтенсивність, швидкість гри, індивідуальна швидкість, швидкість спринтів. Є певний прогрес, але є й багато над чим працювати", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

Після 14 ігор Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.