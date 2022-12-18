Україна

Тренер Руху — про підсилення складу.

Головний тренер Руху Леонід Кучук висловився про можливе підсилення під час зимового міжсезоння.

"Хотілося б декілька футболістів зі збірної Аргентини. Але ж немає такої можливості. Можливо, декого зі збірних Франції чи Англії. Але знову ж таки – цього немає…

Якщо серйозно, то, можливо, з’явиться в нас 1-2 нові гравці. Але у зв’язку з війною трансферний ринок в Україні зараз дуже незрозумілий. Як я кажу – всі хапають те, що лежить, для того, щоби мати вже сьогодні розвиток команди. Ми ж не хапаємо те, що лежить, а виховуємо тих, кого повинні виховати. А це довга та важка справа, потрібно терпіти та чекати.

Зрозуміло, що дуже потрібний результат, але на шляху до нього будуть і помилки, і дуже погані матчі. Та все ж у процесі виховання потрібно дочекатися його. З іншого боку, вміння грати на результат – це ознака професійності команди. Однак багато що залежить також від майстерності футболістів, а її виховують роками", — приводить слова тренера офіційний сайт Руху.

Раніше наставник львів'ян підбив підсумки першої половини сезону.