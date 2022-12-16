Україна

На думку вболівальників, Богдан Слюбик був найкращим на полі в останніх матчах року.

Захисника Руху Богдана Слюбика визнано найкращим гравцем львівської команди за підсумками листопада та грудня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 18-річний українець випередив Марко Сапугу, Бренера Таллеса, Віва Соломона-Отабора та Юрія Климчука.

Слюбик дебютував за Рух у матчі проти Динамо у жовтні, вийшовши на заміну. Після цього він вийшов на заміну в матчі проти Львова, а потім провів чотири повні матчі проти Ворскли, Минаю, Олександрії та Чорноморця.

"Дякую вболівальникам за таке визнання. Чесно кажучи, я цього не очікував, бо інші гравці теж себе добре показали. Я думаю, що всі вони так само заслужили на це. Загальновідомо, що не один футболіст грає, а вся команда.

Я стежу за своїми статистичними показниками. У всіх іграх, у яких я виходив на поле, намагався допомогти команді всім, чим міг. Думаю, що кожен із нас віддавався на футбольному полі на всі 100 відсотків, всі сили залишали під час матчів. Хлопці молодці, саме за рахунок дій усієї команди, а не когось одного, вдалося досягати результату у важких поєдинках.

Мені ще треба багато працювати на тренуваннях для того, щоби покращувати рівень своєї гри", — сказав Слюбик.

Після 14 ігор Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.