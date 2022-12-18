Україна

Наставник львівського клубу поділився своїми думками щодо війни в Україні.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук висловився з приводу війни в Україні, яку розв'язала росія.

"У мене така мрія, щоби в Україні був мир. Його можуть забезпечити Збройні сили України, які не дозволяють окупантам її захопити та знищити українських людей. Я дуже дякую військовим за те, що вони роблять для того, щоби повернулося мирне життя, щоби був футбол в Україні. Його тут люблять, знаю, що і бійці ЗСУ є вболівальниками цього виду спорту. Футбол залишився в душі кожного українця. Я дуже переживаю за кожного військового, за кожного пораненого, за кожен населений пункт, який знищується.

Думаю, що бойовий дух українців – це генетично. Цей дух закладений ще багато-багато віків тому. Коли ми відвідували львівський військовий госпіталь, я побачив поранених молодих військових. Для мене, як дуже емоційної людини, це стало таким поривом, я дуже переживаю за кожного хлопця, який поранений, який воює. Це хлопці, які дарують нам життя", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

Раніше Кучук розповів про дебютантів та молоде покоління львівської команди.