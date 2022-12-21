Україна

Одеська команда хоче підсилитись перед другою частиною.

Віцепрезидент Чорноморця Володимир Генінсон розповів про трансферні плани одеського клубу.

"Є список з шести гравців, яких можна відпустити. Це через те складне турнірне становище, яке склалося у Чорноморця. Нам треба інакше підійти до формування складу.

Нас залишили три гравці — захисник, опорник та хавбек. Прізвища поки що не називаю, ми це зробимо офіційно. Ми дивимося новачків в опорну зону та в зону атаки, переглянули понад 100 гравців", — сказав Геннінсон в інтерв'ю Ютуб-каналу Чорноморця.

Нагадаємо, Чорноморець оголосив про відхід опорного півзахисника Сергія Петька.