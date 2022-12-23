Україна

Юрій Береза висловився після першої половини сезону УПЛ.

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза підбив підсумки першої половини сезону в чемпіонаті України.

"Найбільше я радію з того, коли в основі виходить наш резерв та видає результат. Коли виходив Валік Рубчинський та видавав матч за матчем, Сашко Назаренко. Всі, хто пройшов з нами з другої ліги. Це частина мене, і те, що вони не загубилися, а перебувають у команді, дуже приємно. У всіх матчах вони показували зуби, показували, що є спортсменами, є українцями.

Звичайно, дуже тішили перемоги. І над Динамо, і над Шахтарем, який до цього жодного разу не перемагали, і над Зорею, які віддали боржок. Є речі для мене як для президента клубу, що просто – ах!

Команда подобається тим, що знаходить відповіді на дії будь-якого суперника у чемпіонаті. І якщо так само тренерський штаб буде знаходити протидію суперникам у Лізі Конференцій, то прийде успіх. Головна наша проблема, на мою думку, – відсутність міжнародного досвіду. Ми його тільки набуваємо. Але команда б’ється до кінця, і цим подобається. Пам’ятаєте, що з часів другої ліги у роздягальні я завжди закликав грати до останньої секунди. Це буде – і результат прийде. Він й прийшов, до речі", — цитує Березу офіційний сайт клубу.

Раніше ми писали, що Довбик — найкращий бомбардир першої частини сезону УПЛ.