Бразильський форвард може остаточно залишити український клуб.
МАТЕУС ПЕЙШОТО, ФК МЕТАЛЛИСТ
24 грудня 2022, 19:39
Нападник Металіста Матеус Пейшото, найімовірніше, стане повноцінним гравцем Гояса. Про це повідомляє Futebol Interior.
За інформацією джерела, сторони близькі до повноцінного трансферу 27-річного бразильця.
При цьому наголошується, що якби не вдалося домовитися про трансфер гравця, бразильський клуб орендував би футболіста.
Наразі Пейшото виступає за Сеару, а його орендна угода розрахована до 31 грудня. За Сеару Матеус провів 16 поєдинків без результативних дій.
Також зазначимо, що контракт Пейшото із харківським клубом розрахований до літа 2026 року.