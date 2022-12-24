Україна

Бразильський форвард може остаточно залишити український клуб.

Нападник Металіста Матеус Пейшото, найімовірніше, стане повноцінним гравцем Гояса. Про це повідомляє Futebol Interior.

За інформацією джерела, сторони близькі до повноцінного трансферу 27-річного бразильця.

При цьому наголошується, що якби не вдалося домовитися про трансфер гравця, бразильський клуб орендував би футболіста.

Наразі Пейшото виступає за Сеару, а його орендна угода розрахована до 31 грудня. За Сеару Матеус провів 16 поєдинків без результативних дій.

Також зазначимо, що контракт Пейшото із харківським клубом розрахований до літа 2026 року.