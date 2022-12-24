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Новачок рівненського клубу розповів, чому вирішив продовжити кар‘єру у Рівному.

Новоспечений захисник Вереса Денис Балан прокоментував свій перехід у рівненський клуб, а також розповів про те, що він мав інші варіанти для продовження кар'єри.

"Верес — це клуб, який постійно на слуху. По-перше, завдяки своїм результатам. По-друге, завдяки серіалу Дмитра Поворознюка, який має безліч глядачів по всій Україні. Знав, що в команді хороша атмосфера, сімейні майже стосунки. Про це розповідали знайомі футболісти, які грали, або грають за Верес. Хороша, бойова команда.

Також знаю, що клуб має дуже велику армію уболівальників. Керівництво клубу намагається будувати його за європейською моделлю. Верес намагається бути самоокупним. Чув про емісію акцій народного клубу на фондовій біржі. Якщо не зраджує пам‘ять — це перший український клуб, який може таким похизуватися.

Я мав інші варіанти продовження кар‘єри. Вів перемовини і з іншими клубами. Але Верес був наполегливішим, тому й обрав Верес. До того ж, як я вже згадував, чув багато позитивних відгуків про цей клуб. Для мене атмосфера в команді — дуже важлива. Бо всі ми — перш за все люди. І коли в колективі хороші стосунки — хочеться працювати, хочеться боротися і досягати результату. Верес — це сім’я. Мені це імпонує.

Верес — амбітний клуб, який прагне розвиватися. В майбутньому рівняни мріють виступати в єврокубках. Я теж амбітна людина. Мої інтереси співпадають з інтересами клубу. І це ще одна причина, чому я обрав Верес. Мені не знадобиться багато часу для адаптації в команді. Впевнений, що почуватимуся комфортно в новому колективі і з нетерпінням чекаю на старт зборів.

Я вже спілкувався з Юрієм Миколайовичем перед підписанням контракту. Головний тренер команди телефонував мені, сказав, що хоче бачити мене у своїй команді. Запитав, про моє ставлення до цього. Ми поговорили про клуб, про зимові збори. Я розпитував про Рівне. Було дуже приємно поспілкуватися. Вже потім усі деталі контракту мій агент обговорював із керівництвом клубу.

Виступи у Чехії та Словаччині? Я у хорошій формі. Це був цікавий період у моєму житті. Я здобув новий досвід. Навчився багато нового, що може згодитися у кар‘єрі. І загалом у житті. Після повернення до України підтримував форму індивідуально. Потім тренувався з одеським клубом Точка. Грав у зимовій першості Одеси. Це турнір серйозного рівня, участь в якому беруть багато професіональних футболістів. До того ж, за всю свою кар‘єру в мене ніколи не було проблем із функціональною готовністю. Завжди відповідально до цього ставлюся. Тому з фізичною формою все добре. А за час виступів за кордоном я став лише сильнішим.

Хочу допомогти Вересу посісти якомога вище місце у турнірній таблиці чемпіонату. Допомагати команді перемагати, досягати успіхів. Хочу бути максимально корисним", - наводить слова Балана прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із нападником.