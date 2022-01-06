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В день рождения легендарного тренера вспоминаем, что о нем говорили коллеги из Апеннинского полуострова.

Ежегодно 6 января и 13 мая украинские (и не только) ценители футбола с особым пиететом вспоминают Валерия Лобановского. В первом случае — по причине дня рожденья, во втором — годовщины трагической смерти. И сегодня великому тренеру исполнилось бы 83…

Болельщики со стажем каждый раз освежают в памяти все матчи киевского Динамо и сборной СССР и Украины под руководством Мэтра, которые им удалось посмотреть вживую или с телеэкранов. Молодые поколения, порой не заставшие даже 1999-й с его легендарным полуфиналом Лиги чемпионов (к слову, третьим в карьере Лобановского) — чтят великого тренера по рассказам отцов, многочисленным документальным фильмам и статьям в интернете. Избитая, но не менее легендарная фраза "Мы живы до тех пор, пока нас помнят" написана у памятника на могиле Валерия Васильевича совсем не просто так. В данном случае это действительно не пустые слова.

Однако несмотря на свои имя и статус Лобановскому не удалось поработать на Западе. Самая популярная причина — незнание им иностранных языков, что не мешало поехать на Ближний Восток, где контакт с футболистами носит совершенно другой характер. И в сегодняшнем материале мы покажем, что об украинском специалисте говорили в Италии. Стране, сборную которой Мэтр обыграл в одном из лучших матчей в своей тренерской карьере — речь о полуфинале Евро-1988. И стране, в которой его по слухам очень хотели видеть, а Массимо Моратти даже дарил русско-итальянский словарь…

Впрочем, можем начать как раз с Адзельо Вичини. Главный тренер Скуадры Адзурры-1988 после игры особо не рассыпался эпитетами, но заявил, что ему не стыдно за поражение такой команде. А ведь поражение было в одну калитку…

О Моратти

Эта история не очень популярна, та и единственный достоверный источник — слова дочери Лобановского Светланы. В 2016-м она заявила следующее: "Действительно, у папы было приглашение из Италии. Но тогдашний президент "Интера" сказал: "К сожалению, я знаю хорошо Лобановского, он, возглавляя сборную Украины, никогда ее не бросит ".

Перед тем отец уехал на Ближний Восток у него были предложения от испанских клубов, в частности, от "Вальядолида". Но папа считал, что только на языке общения можно передать свои мысли футболистам. В Кувейте и ОАЭ у него были помощниками тренеры, которые учились у нас в Институте физкультуры и прекрасно понимали его и передавали его мысли"

Верить или нет — решать исключительно вам. Однако упоминание сборной Украины говорит о том, что речь идет о 2000-2001 годах, когда последнее великое поколение динамовцев уже достигло пика и покатилось вниз, а сам Валерий Васильевич имел серьезные проблемы со здоровьем. Или… Моратти ошибся и имел ввиду сборную СССР? Тогда стоит вспоминать совсем другие времена и совсем другого Лобановского, до отъезда на Восток.

Как Липпи Лобановским стал

Одно из самых болезненных воспоминаний для украинских любителей футбола, корни которого уходят в 90-е — матч между Динамо и Ювентусом в 1/4 Лиги чемпионов сезона 1997/1998. Последняя игра на Олимпийском перед первой из многочисленных реконструкций официально собрала на трибунах 100 тысяч болельщиков, тогда как на деле их пришло где-то на 20 больше. Очевидцы говорят, что забиты были все проходы.

После туринских 1:1 бьянконери без проблем разобрались с динамовцами в Киеве, а Филиппо Индзаги выдал настоящий фейерверк, оформив хет-трик. Марчелло Липпи, который спустя 8 лет приведет Скуадру Адзурру к триумфу на Чемпионате мире, прокомментировал победу так: "Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать немного Лобановским". Что ж, 18 марта 1998-го года именитому итальянцу это удалось.

"Все мы хорошо знаем, что сделал для футбола Валерий Лобановский. Я познакомился с ним на одном из семинаров в Коверчиано. Он произвел впечатление сильного тренера и очень умного человека, но одновременно — очень хитрого" — эта фраза также принадлежит итальянскому "Полу Ньюману".

Впрочем, уважительные чувства были взаимными. Защитник Динамо 90-х Александр Головко как-то сказал, что Марчелло был единственным тренером, которого Лобановский побаивался.

Нашумевший Фабио Капелло

Наверное, все помнят легендарную пресс-конференцию Фабио Капелло после назначения на пост главного тренера сборной России. Местные журналисты в свойственном себе стиле попытались приписать своїй стране и персону Лобановского, но получили легендарный ответ: "А разве он ваш? Он же украинец!"

Затем Капелло таки рассказал, что думает о нашем, а не их соотечественнике. "Прекрасно помню Лобановского, посещал игры его команд и в самом деле что-то для себя в них черпал — но так же, как и в играх команд других больших тренеров. Не поверите, но иногда могу даже, увидев детские команды во дворе, остановиться и узреть что-то полезное.

Вообще считаю, что тренер должен учиться всю жизнь, в том числе чему-то и у более молодых коллег — как только ты перестал это делать, регресс неизбежен. Однако такого, чтобы я записывал лекции Лобановского, не было. Видимо, это какая-то легенда" — чересчур общие слова, но тем не менее.

"Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире. Он сделал действительно что-то новое в футболе. Его команды играли в по-настоящему красивый футбол, с новыми идеями. Он по сути стал строителем такой большой команды, как Динамо" — уже совершенно в других красках говорил дон Фабио.

Честно говоря, можно поспорить с фразой "красивый футбол", ведь игра Лобановского всегда славилась прагматичностью, а не эстетикой. Но, как говорится, — на вкус и цвет. Тем более, когда речь об итальянцах.

Слово "Папе Карло"

Карло Анчелотти с Валерием Лобановским объединяют 2 футболиста — Андрей Шевченко и Каха Каладзе. Нынешних тренера Дженоа и мера Тбилиси можно назвать воспитанниками Мэтра, возмужавшими при итальянском специалисте. И пусть пересечься на рабочем поприще великим мастерам тренерского цеха судьба не дала (Анчелотти начал самостоятельную работу примерно когда Лобановский последний раз вернулся в Динамо), на становление итальянца влияние украинца оказалось огромным.

"Однажды я наблюдал за тренировкой киевского "Динамо ". В то время я играл за Рому (значит, речь идет о периоде с 1979-го по 1987-й годы), а Лобановский проводил в Риме тренировку. Наблюдая за этими тренировками я был поражен их невероятной интенсивностью. Считаю, Лобановского можно считать большим учителем футбола, а у больших учителей всегда есть чем поучиться " — говорил Анчелотти в документальном фильме "Лобановский навсегда". Слово "учитель" здесь — перевод итальянского "Маэстро".

"Всегда говорил о нем, потому что Лобановский — Маэстро футбола. Он делал для игры большие вещи. Многое из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, состоялось благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры" — а это уже совсем недавно, накануне домашнего матча своего Реала против донецкого Шахтера. Тогда украинские журналисты спросили "Папу Карло" про нашу школу футбола.

Вместо послесловия

К сожалению, нам сложно сделать вывод, каких успехов мог достичь Мэтр, работая в топ-чемпионатах. Чемпионат СССР мог считаться сильным, но точно не стоял на одном уровне с Англией или той же Италией.

История не терпит сослагательного наклонения. А вот то, что сегодняшний именинник имел уважение далеко за пределами своей страны — аксиома. Как и то, что его влияние на футбол оказалось куда важнее недовыигранных трофеев — в первую очередь, Кубка чемпионов. Хотя, о парадокс, сам Лобановский всегда ставил на первое место именно результат.

Глеб Скрипченко, Football.ua