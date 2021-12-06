Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021, который стал для аргентинца уже седьмым в карьере.

Карим Бензема вслед за Криштиану Роналду отказался посещать церемонию вручения Золотого мяча.

"У меня нет цели обогнать Месси по Золотым мячам": Криштиану Роналду обвинил главного редактора France Football во лжи.

В день рождения Райана Гиггза, которому исполнилось 48 лет, мы подготовили наш традиционный квиз.

Нападающий Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал интерес к нему со стороны донецкого Шахтера: "Был бы не против играть за Шахтер".

Бывший полузащитник Интера и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо рассказал о своем отношении к Золотому мячу, после того как награда в этом году досталась Лионелю Месси: "Я потерял веру в индивидуальные награды".

Нападающий Златан Ибрагимович признался, что мог присоединиться к Наполи перед возвращением в Милан: "Достиг соглашения с Наполи, но Де Лаурентис выгнал Анчелотти".

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о трофее Льва Яшина, который вручили Джанлуиджи Доннарумме: "Как насчет Менди? Или на Кубке Африки играют только обезьяны?"

Нападающий Бенфики Роман Яремчук попал в сферу интересов Барселоны — сообщает Diario Gol.

Экс-нападающий Зари Деннис Бонавентуре, ныне выступающий за Уотфорд, претендует на звание игрока месяца в АПЛ.

По словам Ральфа Рангника, Валерий Лобановский вдохновил его использовать прессинг в построении игры.

Роман Зозуля забил гол за Фуэнлабраду в ворота лидера Сегунды.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо резко ответил журналисту после поражения Интеру: "Ваша работа намного проще, чем работа тренеров, поэтому мы и зарабатываем намного больше".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.