Іспанія

Польський форвард вважає, що з ним вчинили несправедливо.

Нападник Барселони Роберт Левандовські висловився щодо триматчевої дискваліфікації в Ла Лізі.

"Не розумію цього, адже я нічого не казав судді. Я звертався до тренера, до Хаві. І нічого страшного я не сказав. Не розумію, за що отримав триматчеву дискваліфікацію, правду кажучи. Я її точно не заслужив.

Вилучення було справедливим, тому що фол справді був. Але усунення за те, що я зробив потім, не мало бути. Я не сказав нічого особливого.

Я звертався до Хаві та Карлоса, нашого делегата, який був поруч із четвертим суддею, бо ми знаємо, про що говорили за тиждень чи два до цього. Ось і вся історія, яка за цим стояла, я не розумію причин такої санкції. Це несправедливо", – заявив нападник Барселони.

Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.

Таким чином, Левандовські пропустить матчі проти Еспаньола, Атлетіко та Бетіса.