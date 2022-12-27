Габріель Бузанелло, СК Дніпро-1
27 грудня 2022, 18:20
Захисник Дніпра-1 Габріель Бузанелло залишить український клуб наприкінці цього року. Про це повідомив спортивний директор клубу Євгеній Красніков в ефірі програми Циганик Live.
Орендну угоду з 24-річним бразильцем, якого було орендовано у Шапекоенсе, не було продовжено. Тож футболіст повернеться до бразильського клубу.
Цього сезону Бузанелло провів 14 поєдинків, у яких віддав чотири результативні передачі.
Раніше Красніков заявив, що запрошення Олександра Кучера до Дніпра-1 було його ідеєю.