Другое

Коуч продовжить очолювати "самураїв".

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу підписав новий контракт з японською футбольною асоціацією.

54-річний фахівець очолюватиме збірну Японії до 2026 року.

"Це робота, яка надихає мене найбільше. Вона дає мені можливість змагатися на міжнародній арені, пишаючись тим, що я японець. Тому я вирішив підписати нову угоду", – зізнався Моріясу.

Моріясу очолює збірну Японії з 2018 року. На ЧС-2022 в Катарі японці вийшли з групи, в якій грали Німеччина, Іспанія та Коста-Рика, а у 1/8 фіналу турніру поступилися майбутнім бронзовим призерам збірній Хорватії.