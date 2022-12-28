Арбітри отримали всю зарплатню від УАФ.
МИКОЛА БАЛАКІН, ФК ДИНАМО КИЇВ
28 грудня 2022, 19:30
Українська асоціація футболу повністю та достроково виконала всі свої фінансові обов'язки щодо оплати арбітражу у 2022 році.
Сюди входять арбітри УПЛ, молодіжного чемпіонату, Першої та Другої ліг ПФЛ, а також жіночих команд та аматорів.
Подібна ініціатива, задекларована президентом УАФ Андрієм Павелком навесні цього року, була реалізована вперше в історії українського футболу.
Відповідне рішення було пов’язане з прагненням УАФ підтримати клуби в умовах повномасштабної війни проти російських окупантів.
УАФ зазначає, що станом на сьогодні жодної заборгованості по виплатам немає.