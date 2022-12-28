Україна

Арбітри отримали всю зарплатню від УАФ.

Українська асоціація футболу повністю та достроково виконала всі свої фінансові обов'язки щодо оплати арбітражу у 2022 році.

Сюди входять арбітри УПЛ, молодіжного чемпіонату, Першої та Другої ліг ПФЛ, а також жіночих команд та аматорів.

Подібна ініціатива, задекларована президентом УАФ Андрієм Павелком навесні цього року, була реалізована вперше в історії українського футболу.

Відповідне рішення було пов’язане з прагненням УАФ підтримати клуби в умовах повномасштабної війни проти російських окупантів.

УАФ зазначає, що станом на сьогодні жодної заборгованості по виплатам немає.