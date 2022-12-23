Україна

Українська асоціація футболу відреагувала на приголомшливу інформацію.

Сьогодні, 23 грудня, в ЗМІ з'явилася інформація щодо можливого проведення турніру під егідою УЄФА на території країни-терориста.

З цього приводу УАФ звернулася за роз'ясненнями до УЄФА:

"Нас особливо стурбувала недавня новина на сайті РФС і в місцевих ЗМІ про те, що росія прийматиме в себе футбольний турнір серед юнацьких збірних під егідою УЄФА. Змагання визначені як частина програми розвитку УЄФА з проведення турнірів серед юнаків і дівчат до 16-ти років. "У травні 2023 року у Волгограді заплановано проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних. Домовленість щодо проведення турніру була досягнута з УЄФА кілька місяців тому", — йдеться у відповідній публікації.

Беручи до уваги однозначну позицію УЄФА щодо війни в Україні та низку рішучих заходів, ужитих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА — таких, як рішення про відсторонення російських команд (і національних збірних, і клубних команд) від участі у змаганнях як ФІФА, так і УЄФА, що було ухвалено в перші дні війни, й еквівалентні положення щодо наступного сезону-2022/2023, прийняті пізніше, під час засідання Виконавчого комітету УЄФА в травні 2022 року, — якщо зазначена заява РФС відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, проведеним у країні-агресорі з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, справедливо накладених ФІФА та УЄФА на росію. Щиро віримо, що згадана вище заява РФС неправдива, і звертаємося за підтвердженням цього", — підкреслено в заяві на офіційному сайті УАФ.

Раніше ФІФА та УЄФА попередили УАФ про можливе виключення з міжнародних організацій.