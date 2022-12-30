Україна

Футболіст знайшов собі новий клуб.

Карпати підсилили воротарську позицію досвідченим голкіпером Олександром Ільющенковим. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

32-річний воротар та львівський клуб уклали контракт тривалістю два з половиною роки. Угода між Карпатами та футболістом набирає чинності з січня.

Останні три сезони Ільющенков провів у складі ФК Львів. У поточному чемпіонаті кіпер зіграв 10 поєдинків, у яких пропустив 13 м’ячів.

Раніше ми писали, що вихованець Карпат загинув на війні, захищаючи Україну.