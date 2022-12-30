Футболіст знайшов собі новий клуб.
Андрій Тлумак та Олександр Ільющенков, офіційний сайт Карпат
30 грудня 2022, 15:22
Карпати підсилили воротарську позицію досвідченим голкіпером Олександром Ільющенковим. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
32-річний воротар та львівський клуб уклали контракт тривалістю два з половиною роки. Угода між Карпатами та футболістом набирає чинності з січня.
Останні три сезони Ільющенков провів у складі ФК Львів. У поточному чемпіонаті кіпер зіграв 10 поєдинків, у яких пропустив 13 м’ячів.
Раніше ми писали, що вихованець Карпат загинув на війні, захищаючи Україну.