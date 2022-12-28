Україна: Перша ліга

Львівський клуб повідомив про смерть свого вихованця на війні з рф.

Львівські Карпати повідомили сумну новину про те, що їхній вихованець Гриць Добош загинув на війні, захищаючи Україну.

"28 грудня стало відомо, що 19 березня під Снігурівкою загинув вихованець львівських Карпат Гриць Добош.

Гриць Добош був вихованцем школи зелено-білих. Його тренером був Андрій Грінер. Активний учасник молодіжної організації Спілка української молоді.

Грицю Добошу було 30 років на момент смерті. Похорон запланований на завтра, 29 грудня об 11:00 у Гарнізонному храмі", - сказано у заяві львівського клубу.

На жаль, це далеко не перша втрата серед уболівальників, співробітників чи вихованців українських клубів. Напередодні Динамо повідомило про смерть на війні свого тренера-реабілітолога під Бахмутом.