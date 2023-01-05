Україна

Матч відбудеться в рамках підготовки до Євро-2023.

Молодіжна збірна України у березні проведе навчально-тренувальний збір, у межах якого зіграє на Апеннінах контрольний матч із молодіжною збірною Італії. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Матч між Україною та Італією відбудеться 27 березня. Про час і місце зустрічі буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). До речі, головний тренер команди Руслан Ротань продовжив контракт з УАФ. А нещодавно він став новим головним тренером Олександрії.