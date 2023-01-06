Україна

Сума застави за функціонера становила один мільйон євро.

Французький суд міста Шамбері ухвалив рішення випустити під заставу почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, сума застави за функціонера становила один мільйон євро.

Таке рішення було ухвалено напередодні слухань щодо його екстрадиції 19 січня, коли буде розглянуто питання про його видачу владі України.

Нагадаємо, наприкінці грудня Жеваго на запит від України було затримано у Франції на гірськолижному курорті.

До цього фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 мільярдів гривень.