Кияни готуються до поновлення сезону.
Фото - Динамо
08 січня 2023, 14:30
12 січня київське Динамо вийде з відпустки та розпочне підготовку до другої частини сезону 2022/23. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.
Початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини. На турецькому зборі тренерський штаб Динамо запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.
Раніше повідомлялось, що Шахтар та Динамо на зборах зіграють із Марібором.