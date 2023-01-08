Україна

Кияни готуються до поновлення сезону.

12 січня київське Динамо вийде з відпустки та розпочне підготовку до другої частини сезону 2022/23. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини. На турецькому зборі тренерський штаб Динамо запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.

Раніше повідомлялось, що Шахтар та Динамо на зборах зіграють із Марібором.