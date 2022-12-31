Україна

Голкіпер криворіжан випередив Волошина та Дебелка.

Воротаря Кривбаса Богдана Сарнавського визнано найкращим гравцем криворізької команди за підсумками першої половини сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний українець набрав найбільшу кількість голосів (46%) в опитуванні серед вболівальників, що дозволило йому випередити Назара Волошина (35%) та Романа Дебелка (12%).

Також у голосуванні брали участь Ріфет Капіч (3%) та Володимир Якимець (2%).

Цього сезону Сарнавський провів 13 поєдинків, з яких чотири на нуль при 15 пропущених м'ячах.

Після 15 ігор Кривбас набрав 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.