Україна

Львівська команда провела перше тренування у 2023 році.

Львів вийшов з відпустки та розпочав підготовку до другої половини сезону на своїй тренувальній базі у Брюховичах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Протягом наступних двох днів львів'яни двома групами проходитимуть медичне обстеження.

Перший збір команди Олега Дулуба пройде на базі команди і за цей час планується провести три контрольні матчі. Суперники для спарингів стануть відомі пізніше.

28 січня Львів вирушить на другий збір до Туреччини, який проходитиме до 25 лютого.

Перший офіційний матч у 2023 році Львів проведе у 16 турі УПЛ проти Миная. Гра відбудеться 4 березня.