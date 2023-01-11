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Новачок рівненського клубу поділився своїми думками після переходу у Верес.

Вінгер Вереса Андрій Блізніченко прокоментував свій перехід до рівненського клубу з Інгульця.

"Верес виявив найбільшу зацікавленність — тому я тут. Було ще декілька пропозицій, але ми з моїм агентом вирішили, що Верес наразі оптимальний варіант для продовження кар‘єри. Також, важливу роль зіграла особиста розмова з головним тренером Юрієм Миколайовичем Віртом.

Чув, що це амбітний клуб, який активно розвивається, вкладає багато коштів в розбудову власної інфраструктури і поважає своїх футболістів.

Я ще не був у Рівному, тому вражень від міста поки немає. Але я чув багато гарного і про місто, і про щойно реконструйований стадіон, і про тренувальну базу. Родина, звісно, переїде до мене, але вже після зборів у Туреччині.

Моя форма? Як і в усіх гравців після зимової паузи. Звісно, що я займаюсь індивідуально, пітримую тонус, але основна робота буде проведена на зимових зборах.

Інгулець? Чесно кажучи, мені б не хотілося повертатися до теми Інгульця. Зіткнувся там із багатьма неприємними речами по відношенню до себе. Вирішив, що для себе я цю сторінку вже перегорнув і наразі повністю сконцентрований на своєму майбутньому у новому клубі.

Головне завдання — це закріпитися в основному складі Вереса, стабільно грати і приносити користь клубу, радувати вболівальників", - наводить слова Блізніченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, угода з 28-річним українцем розрахована на півроку із можливістю продовження ще на 2,5 роки.