Новачок рівненського клубу поділився своїми думками після переходу у Верес.
Андрій Блізніченко, НК Верес
11 січня 2023, 11:59
Вінгер Вереса Андрій Блізніченко прокоментував свій перехід до рівненського клубу з Інгульця.
"Верес виявив найбільшу зацікавленність — тому я тут. Було ще декілька пропозицій, але ми з моїм агентом вирішили, що Верес наразі оптимальний варіант для продовження кар‘єри. Також, важливу роль зіграла особиста розмова з головним тренером Юрієм Миколайовичем Віртом.
Чув, що це амбітний клуб, який активно розвивається, вкладає багато коштів в розбудову власної інфраструктури і поважає своїх футболістів.
Я ще не був у Рівному, тому вражень від міста поки немає. Але я чув багато гарного і про місто, і про щойно реконструйований стадіон, і про тренувальну базу. Родина, звісно, переїде до мене, але вже після зборів у Туреччині.
Моя форма? Як і в усіх гравців після зимової паузи. Звісно, що я займаюсь індивідуально, пітримую тонус, але основна робота буде проведена на зимових зборах.
Інгулець? Чесно кажучи, мені б не хотілося повертатися до теми Інгульця. Зіткнувся там із багатьма неприємними речами по відношенню до себе. Вирішив, що для себе я цю сторінку вже перегорнув і наразі повністю сконцентрований на своєму майбутньому у новому клубі.
Головне завдання — це закріпитися в основному складі Вереса, стабільно грати і приносити користь клубу, радувати вболівальників", - наводить слова Блізніченка прес-служба клубу.
Нагадаємо, угода з 28-річним українцем розрахована на півроку із можливістю продовження ще на 2,5 роки.