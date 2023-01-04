Україна

Цікава та досить неординарна ідея від рівненського клубу.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про старт відбору футболістів до головної команди.

Переможець відбору поїде з командою Юрія Вірта на збори до Туреччини та за його підсумками може мати шанс підписати професійний контракт, який дозволить гравцеві взяти участь у матчах УПЛ.

Відбір виконавців триватиме чотири дні (з 15 по 18 січня). Щодня частина гравців відсіюватиметься. За добу буде одне тренування, довжиною 90-120 хвилин.

В останній день залишаться близько 10-20 найсильніших, серед яких тренери разом із Віртом оберуть переможця, який і вирушить на двотижневі збори.

У футболіста не має бути професійного контракту з будь-яким клубом, і це має бути польовий гравець. Вік – від 18 до 28 років.

Заявку на влучення у відбір Вереса можна подати ТУТ.

Після 15 ігор Верес набрав 17 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.