Рівненська команда продовжує підписувати нові угоди зі своїми гравцями.
Роман Гагун, НК Верес
31 грудня 2022, 15:32
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Романом Гагуном.
Нова угода між 29-річним українцем та рівненським клубом розрахована до кінця 2023 року.
Нагадаємо, Гагун приєднався до "червоно-чорного" минулого літа.
Нинішнього сезону Гагун провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.
Раніше Верес продовжив контракти з Когутом, Кучеровим та Шестаковим, а також підписав угоду з Баланом.