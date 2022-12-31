Україна

Рівненська команда продовжує підписувати нові угоди зі своїми гравцями.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Романом Гагуном.

Нова угода між 29-річним українцем та рівненським клубом розрахована до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Гагун приєднався до "червоно-чорного" минулого літа.

Нинішнього сезону Гагун провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше Верес продовжив контракти з Когутом, Кучеровим та Шестаковим, а також підписав угоду з Баланом.