Франция

Аргентинський форвард може знову випередити португальську зірку.

Аль-Хіляль хоче підписати контракт із нападником ПСЖ Ліонелем Мессі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, саудівський клуб готовий виплачувати 35-річному аргентинцю зарплату у розмірі 300 мільйонів доларів на рік (280 млн євро).

Нагадаємо, раніше до Саудівської Аравії переїхав Кріштіану Роналду, якому Ан-Наср платить 200 млн євро на рік.

Зазначається, що завдяки таким переходам влада Саудівської Аравії має намір збільшити популярність внутрішнього чемпіонату і, як наслідок, збільшити шанси своєї заявки на проведення ЧС-2030 разом з Єгиптом та Грецією.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Мессі близький до продовження контракту з ПСЖ на один рік із опцією продовження ще на один сезон. За новою угодою він отримуватиме близько 40 млн євро на рік.

У поточній кампанії Мессі провів 20 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 14 результативних передач.