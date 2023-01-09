Україна

21-річний українець замінить Зорю на Олександрію.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко продовжить свою кар'єру у складі Олександрії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Орендну угоду з 21-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

У першій половині сезону Михайленко виступав на правах оренди за луганську Зорю. На його рахунку п'ять поєдинків, у яких він відіграв 33 хвилини.

Після 13 ігор Олександрія набрала 24 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.