Україна

Сформовано тренерський штаб основної команди Олександрії.

Олександрія оголосила весь тренерський штаб нового головного тренера Руслана Ротаня.

Ротаню у підготовці команди до другої частини чемпіонату допомагатимуть:

- старший тренер Сергій Кравченко, який нещодавно завершив кар'єру;

- Володимир Єзерський (тренер). Наставник юнацької команди України (U-19);

- тренер воротарів Володимир Тименко. Раніше працював в ФК Оболонь-Бровар Київ, Чорноморець Одеса та СК Дніпро-1;

- фахівець з фізичної реабілітації Володимир Томіленко;

- аналітик Євгеній Гресь. Працював у ФК Оболонь, ФК Кивбас, ФК Ворскла, ФК Іллічівець, ФК Металіст 1925. На цей момент працює також у молодіжній збірній України.

Нагадаємо, Олександрія вже повернулася з відпустки.