Сформовано тренерський штаб основної команди Олександрії.
Тренерський штаб Олександрії, офіційний сайт Олександрії
12 січня 2023, 19:08
Олександрія оголосила весь тренерський штаб нового головного тренера Руслана Ротаня.
Ротаню у підготовці команди до другої частини чемпіонату допомагатимуть:
- старший тренер Сергій Кравченко, який нещодавно завершив кар'єру;
- Володимир Єзерський (тренер). Наставник юнацької команди України (U-19);
- тренер воротарів Володимир Тименко. Раніше працював в ФК Оболонь-Бровар Київ, Чорноморець Одеса та СК Дніпро-1;
- фахівець з фізичної реабілітації Володимир Томіленко;
- аналітик Євгеній Гресь. Працював у ФК Оболонь, ФК Кивбас, ФК Ворскла, ФК Іллічівець, ФК Металіст 1925. На цей момент працює також у молодіжній збірній України.
Нагадаємо, Олександрія вже повернулася з відпустки.