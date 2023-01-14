Україна

Зимова перерва для команди з Ковалівки закінчилася — настав час приступати до роботи.

Футболісти Колоса 12 січня вийшли з відпустки і вже провели перше втягуюче тренування. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Протягом трьох днів гравці пройдуть медичне обстеження та підготуються до навчально-тренувальних зборів. Перший збір відбудеться з 16 по 29 січня у Ковалівці.

31 січня команда вирушить до Туреччини, де буде закордонний збір до 24 лютого. За цей час Колос проведе сім контрольних матчів.

Також зазначається, що клуб має дві втрати. Денис Кузик, який був в оренді, повернувся до київського Динамо, а Євген Задоя розірвав контракт за обопільною згодою сторін.

Раніше повідомлялося, що Мілько був визнаний найкращим гравцем Колоса за підсумками 2022 року.