Україна

У другій частині сезону рівненський клуб може розраховувати на 55 мільйонів гривень.

Члени наглядової ради Вереса затвердили проект бюджету рівненського клубу на другу частину цьогорічного сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У другій частині сезону команда Юрія Вірта може розраховувати на 54,7 мільйона гривень.

З них майже 43% — виплати на заробітну плату футболістам та тренерам усіх команд клубу.

30% суми – кошти на екіпірування, транспорт, їжу, медицину, підготовку полів та організацію домашніх матчів.

Майже 17% бюджету – інвестиції, у тому числі розвиток тренувальної бази та закупівля обладнання.

"Дефіцит бюджету — приблизно 10 мільйонів гривень. Ми плануємо, згідно з нашими партнерськими угодами, близько 44 мільйонів гривень прибутків. Це також і платежі солідарності від УЄФА, і допомога клубам УПЛ від Асоціації європейських ліг. Бюджет плануємо на півріччя. Оскільки через воєнний стан в країні — важко щось прогнозувати на тривалий строк. Якби в нас був єдиний телепул — ми були б максимально близько до балансу дохідної і видаткової частин бюджету", — сказав президент Вереса Іван Надєїн.

Нагадаємо, наступного тижня Верес вийде з відпустки та розпочне підготовку до другої половини сезону.