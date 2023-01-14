Україна

Харківська команда розпочала підготовку до другої половини сезону.

Вчора, 13 січня, харківський Металіст 1925 провів перше тренування після зимової перерви.

Напередодні футболісти харківської команди пройшли медичне обстеження. Спочатку гравці потренувалися у тренажерному залі, а потім розпочали бігову роботу.

Також наголошується, що у тренувальному занятті брали участь усі гравці основного складу, окрім бразильця Вендела. Він разом із двома іншими легіонерами з юнацької команди Ігорем Ногейрою та Леонардо Казаєсом має прибути до України за кілька днів. Усі троє тренуватимуться з основною командою.

Крім них, відсутній Андрій Борячук, який виступав за харків'ян на правах оренди. Він вирушив на збори разом із донецьким Шахтарем.

Після 14 ігор Металіст 1925 набрав 18 очок та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.