Україна

Коментар функціонера щодо інциденту з хорватським футболістом.

Віцепрезидент криворізького Кривбасу Артем Гагарін прокоментував розставання з хорватським захисником Драганом Ловрічем. Футболіст вирішив не повертатись у розташування представника УПЛ.

"По-перше, хочу сказати, що у нас немає жодних сумнівів щодо сміливості Драгана. Це один з перших, а може навіть перший легіонер УПЛ, який сказав, що він повернеться в Україну після вторгнення рашистів. Багато хто казав, що легіонери не будуть повертатись до клубів УПЛ й так далі. Але я точно знав, що Ловріч буде у Кривбасі.

Я говорив з ним щодо повернення, й він казав, що його країна пройшла війну. Його батько також воював, та він розумів, що у нас відбувається. Для нас було важливо, що він повернувся тоді. Щоб показати, що життя триває, що наші хлопці бʼються за щось живе: за всіх нас й за футбол, у тому числі.

Життя продовжується. Найголовніше те, що у клубу, і у футболіста залишаються приємні враження один від одного. Він — один з нас, він — однієї сміливості з нами. Те, що трапилось зараз — це життя, й у нього воно тепер трошки по-іншому буде розвиватись. Тепер він не у Кривбасі, але він залишається у футболі. Якщо цього року ми гарно виступимо, а я впевнений, що так і буде, то в цьому буде заслуга і Ловріча", — цитує Гагаріна офіційний сайт Кривбасу.

Ловріч виступав за Кривбас із часів Першої Ліги. Усього на його рахунку 15 матчів та один забитий гол.