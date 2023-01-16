На Ярослава покладають великі надії.
Ярослав Ракицький та Сергій Палкін, фото фейсбук Сергія Палкіна
16 січня 2023, 22:58
Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував повернення Ярослава Ракицького до складу "гірників".
"Ярослав Ракицький повернувся до Шахтаря. Сьогодні ми підписали контракт до кінця сезону. Ярослав – досвідчений, сильний футболіст, який прагне виступати за Шахтар. Упевнений, він створить конкуренцію в лінії оборони й допоможе нам у другій частині сезону в чемпіонаті та в Лізі Європи", — написав Палкін у Facebook.
Нагадаємо, Ракицький є вихованцем Шахтаря. За першу команду "помаранчево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом з нею здобув 19 трофеїв.
До речі, Ярослав Ракицький прокоментував своє повернення до складу "гірників".