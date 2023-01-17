Україна

Збори команди Леоніда Кучука відбудуться з 22 січня по 5 лютого.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив імена суперників для контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах у Хорватії.

Навчально-тренувальний збір відбудеться з 22 січня до 5 лютого.

Перша гра пройде 28 січня проти словацького ДАКу з Дунайської Стреди, який посідає друге місце у чемпіонаті Словаччини.

Другий матч відбудеться 31 січня проти австрійського Штурму з Граца, який також іде другим у своєму чемпіонаті.

Третім суперником буде словенський Домжале, який іде п'ятим у чемпіонаті Словенії. Матч пройде 4 лютого.

Після 14 турів Рух набрав 14 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.