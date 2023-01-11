Україна

Львівський Рух відповів на численні звинувачення з боку Карпат з приводу молодих футболістів.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій відповів на звинувачення з боку Карпат, які заявляли, що клуб УПЛ забрав молодих футболістів під своє крило.

"Останнім часом з боку футбольного клубу Карпати неодноразово прозвучали звинувачення в тому, що Рух начебто "забрав" молодих вихованців "зелено-білих" і завдяки цьому досягнув успіхів у чемпіонаті України та на міжнародній арені. Хотілося би отримати від наших колег і партнерів по футбольній кухні уточнення: це офіційна позиція клубу чи особиста думка головного тренера? І чи готовий клуб нести відповідальність за вислови своєї офіційної посадової особи?

Для того, аби легше було визначитися, ми вирішили допомогти футбольному клубу Карпати деякими фактами й аргументами.

ЛЬВІВСЬКІ ФУТБОЛЬНІ ТАЛАНТИ – ЧИЇ ВОНИ?

Ще два з половиною роки тому про більшість цих хлопців, за великим рахунком, ніхто не знав. Це зараз вони стали ключовими виконавцями молодіжної, юніорської та юнацьких збірних команд України. Завдяки роботі в Русі, тренерам, які тут працюють, і умовам, які тут для них створили, хлопці розпочали грати на високому рівні, про них заговорили, і не лише в Україні.

Так, вони раніше навчалися у футбольних закладах, які мали стосунок до збанкрутілих 2021 року Карпат, але там у них з різних причин прогресу не було. Найоптимальнішим варіантом став перехід у Рух. Запитайте в батька Марка Сапуги Андрія (не ворог же він своєму синові), коли погодився на його перехід у стан "жовто-чорних", і зараз Марко входить до когорти найперспективніших молодих футболістів України.

До речі, за футболістів, які мали стосунок до збанкрутілих Карпат та їх супутніх структур, ФК Рух заплатив компенсацію у розмірі близько 2 мільйонів гривень. Усі ці футболісти перейшли в ФК Рух і підписали контракти з нашим клубом, згідно з регламентними нормами ФІФА й УЄФА. Якщо би відбувалося по-іншому ("забрали" чи "вкрали"), то Українська асоціація футболу навряд чи би всіх їх зареєструвала. Не кажучи вже про УЄФА, який вніс цих гравців у заявку ФК Рух на Юнацьку лігу УЄФА.

А тепер звернемося до чіткого юридичного моменту, про який ідеться в статті 31 Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу футболістів, також цей пункт прописаний і в регламенті УАФ: "Вихованцем клубу є гравець, який у віці від 15 до 21 року був зареєстрований за цей клуб упродовж терміну, що дорівнює трьом повноцінним сезонам". Тобто жоден із тих футболістів Руху, які грають зараз у Юнацькій лізі УЕФА, офіційно не є вихованцем Карпат. Для всіх цих хлопців пішов третій рік у складі "жовто-чорних", по закінченні якого вони стануть повноцінними вихованцями Руху, згідно з регламентними нормами ФІФА, УЄФА й УАФ. Тому перед тим, як говорити хоча би про одного свого вихованця, варто подивитися на рік заснування вашого клубу – 2020. Є запитання?

ЯКІ ЦЕ КАРПАТИ?

Є у цій історії ще й такий нюанс. Карпати розповідають, що Рух начебто "забрав" їхню школу та, відповідно, футболістів, не розуміючи, до чого може довести така риторика. Тож футбольний клуб Рух уже підготував звернення у відповідні органи УАФ і УЄФА, щоби ті допомогли Карпатам визначитися, які вони "зелено-білі", – ті, що припинили існування (ТзОВ КПФ Карпати), збанкрутувавши з боргами, чи все ж не ті (ТзОВ ФК Карпати), про що заявляли в період свого нібито відновлення.

Якщо насправді та на офіційному рівні Карпати вважають своєю ту школу, де розпочинали свій шлях нині перспективні "рухівці", то ласкаво просимо ще раз публічно оголосити про це і виставити юридично-документальну претензію до ФК Рух. Такі заяви означатимуть, що теперішні нові Карпати хочуть повернути не лише емблему, яку їм віддали фанати, але й історію клубу. А якщо так, то варто сплатити борги футболістам і працівникам клубу, які залишилися неоплаченими. З огляду на заяви, які лунають від імені Карпат, вони, схоже, вже назбирали кошти на виплату всіх боргів свого попередника. Ми правильно все зрозуміли?

Наразі ж у юридичній площині виходить не зовсім так, як дає свідчення у своїх інтерв’ю нинішній головний тренер "зелено-білих" Андрій Тлумак. З одного боку, зазіхати на "тамті" Карпати (їх емблему, історію, вихованців тощо) він не має жодних прав, адже немає навіть натяку на правонаступництво. Але з іншого, судячи з відповідної риторики, схоже, хоче приписати собі все – історію, традиції, герб та інше…

ОФІЦІЙНА НАЗВА – ФК РУХ (ЛЬВІВ)!

Футбольний клуб Карпати щоразу намагається дорікнути чи вколоти футбольний клуб Рух (Львів) Винниками. Для "жовто-чорних" це жодним чином не образа, як пробують це подати "зелено-білі". Навпаки – Рух пишається своїм минулим (винниківським походженням) і навіть своїм теперішнім, адже саме у Винниках розташована Академія і тренувальний центр клубу (до речі, за оцінками багатьох фахівців, один із найкращих у Європі).

Але офіційна назва клубу – ФК Рух (Львів). І ми обов‘язково звернемося в КДК УАФ задля того, щоби той довів до відома усіх учасників футбольних відносин, як звучить назва клубу на офіційному рівні, де клуб зареєстрований і в якому місті дислокується. Розуміємо, що в декого є непоборні комплекси щодо своєї вищості над усіма іншими. Але варто змиритися, що у Львові не одна професійна команда, їх наразі три (Рух, Львів, Карпати). Футбольний клуб Рух поважає усіх своїх футбольних колег і називає їх партнерами. Так, ми є конкурентами на полі, але дотримуємося принципів взаємоповаги поза ним. І хочеться, щоби так само вчиняли інші львівські клуби – без пихатості та зверхності, бо така поведінка часто-густо обертається якраз саме проти них самих. І прикладів історія знає чимало…

Звертаємося до шанованого нами ФК Карпати в триденний термін принести вибачення перед ФК Рух та його уболівальниками за недолугі та неправдиві висловлювання своїх представників про наш клуб.

P.S. Насамкінець хотіли би звернутися до медіакураторів ФК Карпати з однієї партії-невдахи, здавалось би, спочилої в Бозі... Розуміємо, що футбол для вас – це абсолютно новий напрямок. І ви, зовсім не розуміючи і не відчуваючи львівського уболівальника, намагаєтесь нав‘язати йому свої симпатії чи антипатії. Тож спробуємо пояснити і донести вам, що львівський уболівальник є особливим явищем в українському футболі: самобутнім, самодостатнім, який чудово розуміється на грі, можна сказати, є своєрідним футбольним естетом із витонченим смаком. Цьому середовищу неможливо щось нав’язати чи до чогось спонукати. Лише гра команди, видовище, завзяття та характер на футбольному полі, чесне і справедливе ставлення клубу до кожного вболівальника дозволить завоювати симпатію та прихильність львівського уболівальника. А методи і технології, які використовуєте ви у своїх інформаційних кампаніях, на наше глибоке переконання, принижують львівського уболівальника", - йдеться у заяві Руху.

Раніше повідомлялося, що Рух розпочав підготовку до другої частини сезону.