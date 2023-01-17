Україна

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поспілкувався із виданням The Athletic.

Михайло Мудрик перебрався із Шахтаря до Челсі за рекордні як для клубу, так і України загалом гроші. Сума трансферу становила 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. 22-річний вінгер уже підписав контракт терміном на 8,5 років і розпочав адаптацію в новій країні та новому клубі.

Опитування: чи заграє Мудрик у Челсі?

Про деталі цієї рекордної угоди, переговори та багато іншого в інтерв'ю виданню The Athletic розповів генеральний директор “гірників” Сергій Палкін.

- Багато вболівальників клубів Прем'єр-ліги захоплені цим трансфером. Здавалося, що Мудрик піде в Арсенал, але потім, за 24 години, він приєднався до Челсі. Коли ви зрозуміли, що Челсі стане його наступним пунктом призначення?

- Я зрозумів це у суботу, коли приїхав співвласник Бехдад Егбалі та директор Пол Вінстенлі. Вони приїхали в Анталію, де Шахтар проходив тренувальний збір під час зимової перерви в національному сезоні. До приїзду Челсі я не вважав, що вони близькі до трансферу, тому що я спілкувався з Арсеналом так само, як і з ними. Можу сказати вам більше: я зустрічався з Арсеналом більше разів, ніж з Челсі. Тому перед цією останньою зустріччю Арсенал був ближчий до цієї угоди, ніж Челсі.

- Скільки разів ви зустрічалися з Арсеналом?

- Якщо не рахувати телефонних розмов, то тричі.

- З наших розмов із джерелами, близькими до угоди, у мене склалося враження, що в Арсеналі були впевнені, що ви знайдете з ними компроміс, і ми навіть бачили самого гравця в соціальних мережах, який дивився матчі Арсеналу. Що, на вашу думку, змінило ситуацію? Це була готовність Челсі летіти до Туреччини?

"Немає нічого крім піару", "15 млн за такого днаря — це успіх" або що писали ви, коли в ЗМІ з'являлася інформація про Мудрика та топ-клуби

- З моєї точки зору, ось чому всі говорили про Арсенал? Це тому, що Арсенал зв'язався з гравцем майже за півтора місяці до того, як зв'язався з нами. Ви можете собі уявити, наприклад, щоб тренер Арсеналу Мікель Артета, їх український гравець Олександр Зінченко та спортивний директор Еду дзвонили вам майже щодня, кожні два дні, кожні три дні? Хочеш, не хочеш, а будеш стежити за Арсеналом, коли вони тобі стільки уваги приділяють.

Якщо говорити про Челсі, то вони подзвонили мені в кінці грудня і запитали, чи можуть вони зв’язатися з Мудриком, тому що він їх цікавить. Я сказав: “Немає проблем, ви можете зв’язатися з ним“. Перший раз вони зв’язалися з ним приблизно в кінці грудня або на початку січня. Вони зв'язалися з гравцем і агентом гравця, і вони задовольнили фінансові умови. Чому у багатьох навколо склалося враження, що Мудрик їде до Арсеналу? Тому що Арсенал першим зв’язався з ним, а потім Мудрик почав дивитися деякі їх ігри. Але переговори є переговори. Коли ви не закрили все та не поставили останню крапку, тоді ви не можете завершити угоду. Тому це було лише зовнішнє візуальне враження, що Мудрик близький до Арсеналу.

- Чи були інші клуби близькі до угоди?

- Були якісь контакти, але не серйозні. Тож було лише два клуби.

- Ви запитували Арсенал, чи було б правильно, щоб вони зв’язувалися з гравцем до того, як поговорили з клубом? Зазвичай клуби скаржаться, коли це трапляється.

- Коли я зустрівся з Арсеналом, і вони згадали, що вже спілкувалися з гравцем і зв’язалися з гравцем, чесно кажучи, я заздалегідь знав, що вони почали з ним контактувати. Я сказав: “Добре, почніть з ним зв’язуватися, але перш за все ви повинні завершити це з нами“. Але добре, маємо те, що маємо.

- Отже, ви не подали офіційну скаргу до ФІФА?

- Ми не подавали офіційної скарги. Вони зробили те, що зробили.

- Ми розуміємо, що в остаточних пропозиціях від двох клубів загальні цифри були в основному однаковими, але різниця полягала в швидкості платежів. Це правильно?

- Загалом, було те саме. Не приблизно однаково — це була та сама цифра. Постійна частина, змінна частина, бонуси. Але якщо подивитися всередину фіксованої частини та бонусів, то все було зовсім по-іншому.

- Яким чином?

- Різний графік виплат, різні види бонусів. Так, ми можемо говорити про бонуси, але ці бонуси повинні бути якось досяжними і реальними, скажімо так. Тому в цьому випадку Челсі був набагато серйознішим і справедливішим в деяких моментах. Коли ми зустрілися з Челсі, ми були всі разом. Щоб ви зрозуміли контекст, це було 9-10 годин. Вони запросили гравця і пояснили нам весь проект. Ми зрозуміли, що так, якщо ви подивитеся прямо зараз, у Челсі є певні проблеми, але це нормально, оскільки у них є перехідний період від одного власника до іншого. Це зрозуміло.

Вони хотіли б багато чого змінити. Отже, коли вони пояснюють вам всю історію, і ви дивитесь на наступні два, три, чотири, п’ять років, тоді ви бачите, що у них є серйозний проект. Я вірю, що вони побудують один із найкращих клубів у світі, тому що я вам кажу, вони дуже серйозні в усіх напрямках: спортивна наука, стадіон, комерційна сторона, у всьому. Для нас вони виглядали дуже амбітними.

- Наша інформація полягає в тому, що угода з Челсі передбачає додаткові умови, якщо вони виграють Прем'єр-лігу або Лігу чемпіонів. Це точно?

- Так. Угода має такі бонуси.

- Чи є пункт про те, що Мудрик виграє Золотий м’яч?

- У пропозиції Челсі немає пункту про Золотий м'яч. Це досяжні бонуси, які ми відчуваємо, що їх можна досягти. Можливо, не в цьому році, але в найближчі два, три або чотири роки.

- Тобто, немає терміну? Якщо вони виграють Прем'єр-лігу або Лігу чемпіонів у 2029 році, бонуси все ще застосовуються?

- Це вісім років, або сім з половиною. Тривалість контракту вісім років: сім плюс один.

- Мудрик колись казав вам: "Відпустіть мене в січні"? Або він би чекав до літа, якби ви не дозволили перейти?

- З Мудриком у нас не було детальних розмов. Він був професіоналом, не штовхав нас. Він не хотів зустрічатися з нами, щоб питати, чому ми його не продали, або скаржитися, що його не продали за 50 мільйонів євро, 60 мільйонів євро.

Ми просто сказали: "Михайло, ми ведемо переговори". Ми хочемо вам допомогти і віримо, що завершимо це, тому просто розслабтеся, тренуйтеся належним чином і все".

Не було тиску ні з його боку, ні з боку агента. Можливо, ви навіть бачили, як його агент давав інтерв’ю, щоб сказати, що Мудрик професіонал, добре тренується і що вони поважають його приналежність до Шахтаря.

- Чи розмовляв він з головним тренером Челсі Гремом Поттером перед тим, як приєднатися до клубу?

- Михайло спілкувався з ним цими вихідними.

- У понеділок президент Шахтаря Рінат Ахметов оголосив, що його команда зіграє товариський матч із Челсі в Донецьку (якщо ця частина України більше не буде окупована російськими військами). Чи можете ви уточнити, чи це дійсно прописано в договорі передачі?

- Так, це прописано в договорі. Але насправді нам навіть не потрібно було це читати в контракті, тому що Бехдад говорив з нашим президентом. Бехдад дуже підтримує Україну, тому що він американець, і це англійський клуб, тому для нас це позитивний трикутник, тому що коли ви говорите Англія та Україна, це важливо для нашої підтримки війни в цей момент.

Вони дуже добре розмовляли і потиснули один одному руки. Я знаю, тому що я перекладав. Мені дуже сподобалася розмова і я вважаю, що не має значення, є це в договорі чи ні. Це Бехдад запропонував (по-дружньому), тому що він сказав, що хоче допомогти Україні, допомогти українським біженцям і підтримати український народ.

Для нас цей матч (у Донецьку) був би дивом (Шахтар не грав у рідному місті з 2014 року). Ми б проводили такий матч кожні вихідні, якби могли.

- Їхня розмова з Ахметовим була по телефону?

- Так, по телефону. Від початку війни він ніколи не залишав Україну.

- Повідомлялося, що 25 мільйонів доларів від угоди підуть безпосередньо на медичну та психологічну допомогу солдатам, які захищали Маріуполь в Україні, або сім'ям, які втратили близьких.

- Ні, це власні гроші нашого президента. Він сам віддасть у фонд. Вони організовують фонд допомоги захисникам Маріуполя та родинам захисників, які втратили своїх чоловіків і батьків.

"Мудрик стане гравцем, який забиває 20 голів за сезон в АПЛ. Він буде кращим за Азара": реакція на трансфер українця в Челсі

- З повідомлень ЗМІ випливає, що Арсенал зробив останню пропозицію в четвер або п'ятницю. Ви розмовляли з Арсеналом, щоб сказати їм, що з Челсі знайдено угоду?

- Перед тим, як Челсі прибув до Туреччини, ми зрозуміли з Арсеналом, що немає шансів закрити угоду. Коли вони запропонували остаточну пропозицію в розмірі 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро (у виді бонусів), ми сіли і почали внутрішньо обговорювати, як це буде виконуватися з точки зору виплат, фіксованої частини та бонусів.

Ми зрозуміли, що не будемо закривати цю угоду з Арсеналом. Я сказав Еду, що зробив усе можливе, але це було неможливо.

- Отже, це було полегшення, коли потім прийшов Челсі?

- Коли з'явився Челсі, вони просто подзвонили і сказали: "Добре, ми знаємо, що ви вели переговори з Арсеналом, ми знаємо, що ви близькі до певних цифр. Ми хочемо зустрітися".

Я сказав: "Добре, давай зустрінемося". Я сказав Мудрику: "Якщо я не продам вас взимку, ми точно продамо вас влітку".

Я додав: "Можливо, влітку ви будете коштувати ще більше". Ми були готові приймати різні сценарії. Ми б не поспішали.

- Тож під час зустрічі з Челсі вам потрібно було залишатися з "poker face", щоб сказати, що Арсенал все ще бере участь у гонці за гравця?

- Але цей футбольний світ досить близький. Я точно знаю, що всі знають, що відбувається. Зі сторони Арсеналу та Челсі в таких переговорах бере участь багато людей. Навколо нього також багато журналістів. Багато хлопців, які можуть надати якусь інформацію. Отже, всі знають, що відбувається.

- Це рекордна угода для українського футболіста. Що це означає для України зараз? Мати глобальне просування в найбільшій лізі світу, мати посла з українським прапором (який Мудрик носив) на Стемфорд Брідж...

Трансфер Мудрика увійшов до топ-20 найдорожчих переходів в історії футболу

- Лише для соціальних медіа охоплення становило приблизно 60 мільйонів на цих платформах. Я не рахую газети чи телеканали. Україна отримала багато уваги в усьому світі, і для нас це позитивна реклама нашої країни. Мудрик став послом України в світі. Мені дуже подобається, що він потрапив до Прем'єр-ліги, тому що це найкраща ліга у світі, а також Англія дуже підтримує Україну. Це одна з найкращих країн для нього, що для нас дуже важливо. Для всього світу і України це важливий трансфер. У нас є контекст: американські власники, Англія, Україна – цей трикутник. Сьогодні ми близькі, як ніколи. Це важливий момент.

- У цей час минулого року Челсі належав (російському олігарху) Роману Абрамовичу. Він зіткнувся з санкціями з боку британського уряду, перш ніж Челсі був проданий новому власнику. Це теж важливо?

- Я думаю, що так, тому що якби не було нового власника Челсі, було б багато критики на нашу адресу через такі зв'язки.

- Ймовірно, неможливо (укласти цю угоду за таких обставин)?

- Напевно, неможливо.