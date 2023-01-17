Україна

Голкіпер розповів про перехід у львівський клуб.

Новоспечений воротар Львова Олександр Рибка прокоментував свій перехід у львівський клуб.

"Була зацікавленість з боку тренерського штабу і вирішив спробувати свої сили у цьому клубі. Агенти шукали для мене нову команду, але конкретики ніякої не було.

З України було кілька варіантів, однак у результаті вирішив зупинитися на Львові, бо мене підкупило бажання тренерського складу бачити мене в команді, що стало вирішальним фактором у моєму виборі.

Також спілкувався з Медіним (тренер воротарів – прим.) – він сказав, що головний тренер хоче бачити мене в команді. Коли переходиш до іншої команди, то завжди на першому місці стоїть бажання головного тренера бачити тебе у складі.

Насамперед поспілкувався із сім'єю і разом дійшли висновку, що потрібно приймати цей варіант. Вважаю, що зробив правильний вибір. Львів — команда з амбіціями і, незважаючи на турнірне становище, вважаю, що команда має хороший підбір футболістів і думаю, що ще будуть трансфери.

Робитимемо все від себе залежне, щоб виконати завдання на цей сезон — зберегти прописку в УПЛ. Докладу максимум зусиль, щоб допомогти команді виконати завдання.

З команди ні з ким не був раніше знайомий, але це не стане проблемою – вже бачу, наскільки хороший тут колектив. Прийняли мене тут дуже добре, тож труднощів не буде.

У Львові гратиму під 23 номером. Він був вільним, і я його взяв. Подобається мені ця цифра", — сказав Рибка в інтерв'ю клубній прес-службі.

Після 14 ігор Львів набрав лише дев'ять очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.