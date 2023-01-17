Україна

Товариська гра відбудеться у суботу, 21 січня.

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої половини сезону. Про це повідомляє клубна прес-служба.

В даний час "моряки" тренуються на тренувальних полях комплексу Emirhan Sport Center у Туреччині.

Перший контрольний матч для команди Романа Григорчука відбудеться у суботу, 21 січня. Суперником одеситів буде болгарський Спартак із Варни.

Після 18 турів Спартак набрав вісім очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії, де лідирує софійський ЦСКА.