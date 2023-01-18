Україна

Львівський Рух повернув у клуб свого колишнього тренера.

Колишнього головного тренера Руху Івана Федика призначено на посаду директора з футболу львівського клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Федик координуватиме діяльність усіх структур клубу, починаючи від академії до основної команди.

Одним із завдань функціонера стане контроль за дотриманням філософії і стратегії клубу в удосконаленні та розвитку молодих футболістів. Також Федик братиме активну участь у селекційній роботі Руху, та буде налагоджувати контакти з міжнародними Академіями та клубами.

Федик – знакова персона в історії львівського Руху. Саме за цього наставника "жовто-чорні" здобули путівку в УПЛ. На посаді головного тренера клубу він працював з 2020 по 2021 рік.