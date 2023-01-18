Підопічні Ігоря Москвичова провели свій перший матч на турнірі Umag Nations Cup 2023.
Франція (U-19) — Україна (U-19), АФУ
18 січня 2023, 12:16
Юнацька збірна України стартувала на турнірі Umag Nations Cup 2023 у Хорватії.
Першим суперником команди Ігоря Москвичова була збірна Франції, матч із якою закінчився з рахунком 4:4.
Пропустивши першими, "синьо-жовті" відігралися та вийшли вперед до другого тайму, але згодом французи тричі засмутили українців. Проте до кінця зустрічі "синьо-жовті" відігралися, забивши два м'ячі.
Наступним суперником збірної України стане Словенія, матч із якою пройде 19 січня, о 16:00 за київським часом. Потім буде зустріч із Італією – 20 січня, о 19:00.
Франція (U-19) — Україна (U-19) 4:4
Голи: Лемойн, 12, Куяте, 31, Бульбуль, 33, Ерраддаф, 33 — Тютюрай, 16, Запорожан, 20, Рибіцький, 37, 38.